WhatsApp | attenzione | esiste un trucco per leggere i vostri messaggi cancellati

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Gli utenti android che utilizzanosono stati allertati del rischio che i loropossono essere letti da estranei. Il desiderio di recuperareo diquellida qualcuno deicontatti è rischioso, specie se per farlo scaricate sul vostro smartphone delle app che vi richiedono dei permessi che possono essere invasivi. Come sapranno tutti coloro che utilizzano, iche vi scambiate con icontatti sono criptati, dunque non possono essere letti da app di terze parti, ma il discorso diventa differente se questisono stati. In questo caso, infatti, ...