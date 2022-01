Uk, report sullo scandalo party-gate: ‘Condotte ingiustificabili e abuso di alcol’. Si indaga su 12 riunioni, anche il compleanno di Johnson (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ci sono stati fallimenti di leadership e di giudizio” a Downing Street e nel governo “in varie occasioni”. Sono durissime le conclusioni del rapporto sullo scandalo party-gate che ha travolto il governo di Boris Johnson portando alle indagini interne sulle feste avvenute in pieno lockdown nel giardino della residenza privata del premier. Nel testo reso pubblico dall’alta funzionaria Sue Gray si legge che “alcuni eventi non avrebbero dovuto essere autorizzati, mentre altri non si sarebbero dovuti sviluppare nel modo in cui sono avvenuti”. Inoltre, nel rapporto si stigmatizza “l’uso eccessivo di alcol”, ritenuto “non appropriato in qualsiasi momento in un luogo di lavoro professionale”. Ed emerge anche che le indagini di Scotland Yard non si fermano a un singolo episodio: gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ci sono stati fallimenti di leadership e di giudizio” a Downing Street e nel governo “in varie occasioni”. Sono durissime le conclusioni del rapportoche ha travolto il governo di Borisportando alle indagini interne sulle feste avvenute in pieno lockdown nel giardino della residenza privata del premier. Nel testo reso pubblico dall’alta funzionaria Sue Gray si legge che “alcuni eventi non avrebbero dovuto essere autorizzati, mentre altri non si sarebbero dovuti sviluppare nel modo in cui sono avvenuti”. Inoltre, nel rapporto si stigmatizza “l’uso eccessivo di alcol”, ritenuto “non appropriato in qualsiasi momento in un luogo di lavoro professionale”. Ed emergeche le indagini di Scotland Yard non si fermano a un singolo episodio: gli ...

