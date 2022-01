UFFICIALE – Empoli | preso Cacace | il comunicato

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’con una notahal’arrivo di Liberato: affare last minute sul gong L’chiude per l’arrivo di Liberato. La notadei toscani sul nuovo acquisto: «Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sint-Truiden per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni delle prestazioni sportive del calciatore Liberato Giampaolo. Liberato Giampaoloè un difensore neozelandese di origini italiane nato a Wellington il 27 settembre 2000. Inizia a giocare a calcio con l’Island Bay United, per poi trasferirsi nel Wellington Phoenix, arrivando fino alla prima squadra della formazione neozelandese ...

