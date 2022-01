Superenalotto | puntate su questi tre numeri | ne vale la pena

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il prossimo concorso delmetterà in palio un Jackpot di quasi 149 milioni di euro.su: sono caldissimi. Ecco perché Il prossimo concorso deldel 1 febbraio metterà in palio un Jackpot milionario dal valore clamoroso. Parliamo di una cifra davvero monstre di 148,9 milioni di euro. Una cifra che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitcultura : Superenalotto, puntate su questi numeri: possono valere milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto puntate

... che ha il compito di controllare i giochi più praticati, come il Lotto, il, il ... Si pensi alleraccolte dall'allibratore non autorizzato, il quale poi promette di pagare le ...... Oroscopo e denaro: cosa dicono le stelle Le probabilità di vincere al Lotto o al, ... anche in seguito adi piccolo importo, riescono a portarsi a casa delle cifre da urlo. Non ...Estrazioni numeri vincenti Lotto, Superenalotto e 10eLotto: Jackpot 27 gennaio, le vincite del concorso Sisal n. 12/2022. Ultime notizie e quote ...I fortunati che non si sono ancora presentati hanno centrato 50mila euro ciascuno assegnati nei tre concorsi speciali Black Week del 23, 25 e 27 novembre 2021. Ecco le località della giocata e il term ...