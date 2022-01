Sanremo 2022, i voti delle prove: Mahmood-Blanco, Emma e Irama splendono alle prove, La Rappresentante di Lista punta al podio, gag Zanicchi-Fiorello (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo due anni le porte del Teatro Ariston si sono riaperte e non solo per il pubblico che vedrà le cinque serate del Festival, ma anche per la stampa e noi di FqMagazine abbiamo ascoltato le 25 canzoni con gli artisti sul palco accompagnati dall’orchestra. Una prova generale speciale per gli addetti ai lavori e per i Big della kermesse che già pregustano la presenza al 100% del pubblico in sala. Da segnalare Massimo Ranieri che ha strappato gli applausi per la sua grande classe e per la potenza della sua voce adagiata sulla grande orchestra. Applausi anche per Noemi mentre La Rappresentante di Lista punta al podio, grazie ad una esibizione accattivante che rapirà anche il pubblico televisivo. Achille Lauro perfomer perfetto, Rkomi l’anima rock che spettina il Festival, Emma e Irama ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo due anni le porte del Teatro Ariston si sono riaperte e non solo per il pubblico che vedrà le cinque serate del Festival, ma anche per la stampa e noi di FqMagazine abbiamo ascoltato le 25 canzoni con gli artisti sul palco accompagnati dall’orchestra. Una prova generale speciale per gli addetti ai lavori e per i Big della kermesse che già pregustano la presenza al 100% del pubblico in sala. Da segnalare Massimo Ranieri che ha strappato gli applausi per la sua grande classe e per la potenza della sua voce adagiata sulla grande orchestra. Applausi anche per Noemi mentre Ladial, grazie ad una esibizione accattivante che rapirà anche il pubblico televisivo. Achille Lauro perfomer perfetto, Rkomi l’anima rock che spettina il Festival,ci ...

