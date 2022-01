Sanremo 2022, cosa farà Checco Zalone sul palco dell’Ariston (Di lunedì 31 gennaio 2022) Salirà sul palco per la terza serata di mercoledì Checco Zalone è uno degli ospiti dell’edizione 2022 di Sanremo. Il comico pugliese salirà sul palco dell’Ariston, il terzo giorno, quello di mercoledì. Ma cosa farà Checco Zalone? A lanciare le anticipazioni è stato ADN Kronos. L’attore e comico non porterà solo un monologo ma anche una ironica canzone da lui scritta con riferimenti sull’attualità. Per Zalone si tratta della prima presenza sul palco dell’Ariston: per lui, per il momento prove blindate a teatro. Nel corso di “Che Tempo Che Fa”, Amadeus ha confermato la presenza di Zalone il mercoledì ma non ha dato anticipazioni che sono ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Salirà sulper la terza serata di mercoledìè uno degli ospiti dell’edizionedi. Il comico pugliese salirà sul, il terzo giorno, quello di mercoledì. Ma? A lanciare le anticipazioni è stato ADN Kronos. L’attore e comico non porterà solo un monologo ma anche una ironica canzone da lui scritta con riferimenti sull’attualità. Persi tratta della prima presenza sul: per lui, per il momento prove blindate a teatro. Nel corso di “Che Tempo Che Fa”, Amadeus ha confermato la presenza diil mercoledì ma non ha dato anticipazioni che sono ...

