Saipem | segnali di crisi già dal 2016 | non resta che l' aumento di capitale

(Di lunedì 31 gennaio 2022) In una giornata positiva per la Borsa italiana (segui qui l'andamento dei listini), che festeggia la conferma di Mattarella al Quirinale,tracolla e perde – mentre scriviamo – poco meno del 30%. Perché? Perché si prevede una perdita superiore a un terzo del. Un disastro, insomma. Tant’è che la società è stata costretta a ritirare l’outlook presentato a fine ottobre. Segui su affaritaliani.it

I principali azionisti di sono Eni, che ha una quota del 30,54% del capitale sociale e Cdp con il 12,55. Entrambi stanno monitorando la situazione perché, in caso di aumento di capitale, ... Da nuovo allarme utili. Europa a doppia velocità (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un avvio ... A livello macro tuttavia, si confermano i di rallentamento dell'economia cinese: nel week ...