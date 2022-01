Per il secondo anno consecutivo Andriani ottiene la Certificazione Great Place to Work ® (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia, fiore all'occhiello dell'innovation food, nuovamente premiata da Great Place to Work® Italia come Certified Company 2021, organizzazione nella quale i propri collaboratori, attraverso una indagine sul clima interno, hanno espresso grande soddisfazione e opinioni positive. Gravina in Puglia, 31 gennaio 2022 - Andriani S.p.A. Società Benefit, l'azienda pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera coniugando innovazione e sostenibilità e che mette in relazione ogni propria attività agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è orgogliosa di celebrare l'ottenimento della Certificazione di Great Place to Work® Italia, ricevuta per la seconda ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia, fiore all'occhiello dell'innovation food, nuovamente premiata dato® Italia come Certified Company 2021, organizzazione nella quale i propri collaboratori, attraverso una indagine sul clima interno, hespresso grande soddisfazione e opinioni positive. Gravina in Puglia, 31 gennaio 2022 -S.p.A. Società Benefit, l'azienda pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera coniugando innovazione e sostenibilità e che mette in relazione ogni propria attività agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è orgogliosa di celebrare l'ottenimento delladito® Italia, ricevuta per la seconda ...

