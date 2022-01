Pa, incontro tra Fondazione Inarcassa e Agenzia del Demanio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Nei primi giorni del nuovo anno, la Fondazione Inarcassa aveva commentato le recenti assunzioni dei tecnici professionisti da parte dell'Agenzia del Demanio, esprimendo le proprie preoccupazioni per la possibile sovrapposizione di competenze con l'attività libero-professionale. Per un confronto sulla nuova Struttura per la Progettazione, nei giorni scorsi Franco Fietta, presidente di Fondazione Inarcassa, e Alessandra dal Verme, direttore dell'Agenzia del Demanio, si sono incontrati presso la sede dell'Agenzia. La riunione tra i vertici è stata una proficua occasione di confronto e condivisione per individuare le migliori forme di collaborazione che valorizzino le specifiche competenze e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Nei primi giorni del nuovo anno, laaveva commentato le recenti assunzioni dei tecnici professionisti da parte dell'del, esprimendo le proprie preoccupazioni per la possibile sovrapposizione di competenze con l'attività libero-professionale. Per un confronto sulla nuova Struttura per la Progettazione, nei giorni scorsi Franco Fietta, presidente di, e Alessandra dal Verme, direttore dell'del, si sono incontrati presso la sede dell'. La riunione tra i vertici è stata una proficua occasione di confronto e condivisione per individuare le migliori forme di collaborazione che valorizzino le specifiche competenze e le ...

