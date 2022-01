“Non volevo perdere i saldi”: così donna positiva al Covid viola le restrizioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – Non perdere i saldi per colpa del Covid. Questa la sintesi della giustificazione che una signora positiva al virus ha fornito ai carabinieri, come riportato da Tgcom24. Non perdere i saldi a causa del Covid Accade a Monza, la vicenda che riguarda una signora di 51 anni positiva al coronavirus. Perché in questo caso l’oggetto consisteva in una serie di saldi che il Covid, a cui era positiva, non le avrebbe permesso di sfruttare. Più precisamente, ci troviamo a Renate, dove la donna è stata fermata dai carabinieri mentre andava a fare shopping. Il controllo di routine è stato più volte “incalzato” dalla signora che ha chiesto ai militari di “fare in fretta” perché, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – Nonper colpa del. Questa la sintesi della giustificazione che una signoraal virus ha fornito ai carabinieri, come riportato da Tgcom24. Nona causa delAccade a Monza, la vicenda che riguarda una signora di 51 annial coronavirus. Perché in questo caso l’oggetto consisteva in una serie diche il, a cui era, non le avrebbe permesso di sfruttare. Più precisamente, ci troviamo a Renate, dove laè stata fermata dai carabinieri mentre andava a fare shopping. Il controllo di routine è stato più volte “incalzato” dalla signora che ha chiesto ai militari di “fare in fretta” perché, ...

