Niente 3-0 a tavolino, Atalanta-Torino saltata per Covid si deve recuperare (Di lunedì 31 gennaio 2022) Niente 3-0 a tavolino, Atalanta-Torino di deve recuperare. È questa la decisione del giudice sportivo per la partita saltata il 6 gennaio scorso per il focolaio nel gruppo squadra granata, che in seguito all’intervento dell’Asl di Torino non aveva potuto venire a Bergamo per giocare. Il ricorso dell’avvocato dei Granata è stato accolto. La decisione si basa sulla sussistenza della forza maggiore che ha impedito alla squadra di Juric di recarsi a Bergamo. Per le altre due partite ancora in bilico, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, non c’è stato ancora il pronunciamento ma la decisione potrebbe essere la medesima. Nei giorni scorsi era stato invece deciso per il recupero di Bologna-Inter. Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022)3-0 adi. È questa la decisione del giudice sportivo per la partitail 6 gennaio scorso per il focolaio nel gruppo squadra granata, che in seguito all’intervento dell’Asl dinon aveva potuto venire a Bergamo per giocare. Il ricorso dell’avvocato dei Granata è stato accolto. La decisione si basa sulla sussistenza della forza maggiore che ha impedito alla squadra di Juric di recarsi a Bergamo. Per le altre due partite ancora in bilico, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, non c’è stato ancora il pronunciamento ma la decisione potrebbe essere la medesima. Nei giorni scorsi era stato invece deciso per il recupero di Bologna-Inter.

