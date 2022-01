Napoli: mercato chiuso, la reazione di Spalletti (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ultimo giorno di calciomercato in Italia non prevede colpi per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, la società programma il futuro. Un futuro ancora tutto da delineare anche perché con il taglio degli ingaggi diventa ancora più difficile fare mercato. Questo non significa che il Napoli se ne starà immobile, anzi. Giuntoli ha già preso Mathias Olivera dal Getafe, si pensa anche a Januzaj della Real Sociedad. Insomma il mercato di giugno sarà di certo più movimento di quello della stagione 2021/22 che ha visto De Laurentiis investire poco o nulla, in termini di risorse finanziarie. L’unico colpo del mercato di gennaio, per ora, è quello di Tuanzebe arrivato in prestito secco dal Manchester United. Una pedina necessaria a livello numerico, su cui il Napoli difficilmente ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ultimo giorno di calcioin Italia non prevede colpi per ildi Aurelio De Laurentiis, la società programma il futuro. Un futuro ancora tutto da delineare anche perché con il taglio degli ingaggi diventa ancora più difficile fare. Questo non significa che ilse ne starà immobile, anzi. Giuntoli ha già preso Mathias Olivera dal Getafe, si pensa anche a Januzaj della Real Sociedad. Insomma ildi giugno sarà di certo più movimento di quello della stagione 2021/22 che ha visto De Laurentiis investire poco o nulla, in termini di risorse finanziarie. L’unico colpo deldi gennaio, per ora, è quello di Tuanzebe arrivato in prestito secco dal Manchester United. Una pedina necessaria a livello numerico, su cui ildifficilmente ...

