MERCATO MILAN E TOP NEWS – Castillejo, no alla Samp. Ritardo Kessie
Le ultime sul MERCATO del MILAN e le Top NEWS di giornata. Per Samu Castillejo si infiamma la pista Sampdoria, Franck Kessie in Ritardo

AntoVitiello : #Castillejo resterà al Milan, non è andata in porto la cessione al Valencia. Mercato in entrata chiuso per il #Milan - Gazzetta_it : Milan, hai perso un'occasione. Ora è più dura anche la corsa Champions - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, TRATTATIVA PER CASTILLEJO DEL MILAN INCONTRO IN CORSO PER DEFINIRE TUTTI I DETTAGLI… - quelloconlat : datemi i voti al mercato di Juve, Inter, Atalanta, Roma e Milan - milan_corner : @elliott_il @furgeTX @Troves_2 @Zoroback_023 @NandoPiscopo1 @dello__98 @Lucaa_0101 prenderanno roba sicuramente ma… -

Ultime Notizie dalla rete : MERCATO MILAN Castillejo dice no alla Sampdoria, resta al Milan La Sampdoria , alla disperata ricerca di un rinforzo in attacco nelle ultime ore di mercato, ha tentato l'occasione last minute Samu Castillejo . Marco Giampaolo lo aveva già allenato al Milan e avrebbe voluto ritrovarlo in blucerchiato. I due club erano anche d'accordo per un ...

Il trono di VxL ha un nuovo Re: grandi nomi fuori dal podio! ... mercato, ma anche vicende extra calcistiche (da caso Suarez alla Superlega). Al quinto posto ... Media voto di 8,32 mantenuta con 7 articoli riguardanti tutti la sua squadra del cuore, il Milan! Mese ...

Calciomercato Milan, le news di oggi LIVE Sky Sport DIRETTA MARATONA CALCIOMERCATO - Le trattative della Lazio dallo Sheraton: contatti in corso per Cabral AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Il nome più caldo per la Lazio sembra essere quello di Jovane Cabral, classe '98 legato allo Sporting Lisbona da un contratto in scadenza nel 2023. Conference ...

Serie A: ecco gli ultimi colpi di mercato invernale, in attesa del gong finale Il mercato invernale chiuderà alle ore 20:00. Le squadre e i dirigenti hanno a disposizione poco più di due ore per gli ultimi colpi.

