Mbappé al Real Madrid | c' è l' accordo ma per l' estate

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La trattativa fra ile Kyliansembra essere arrivata al capolinea, nel senso che fra il club più titolato del mondo e l'attaccante più ambito fra quelli in circolazione ci sarebbe l'...

ilvezdelfanta : ??Mbappe è ad un passo dal #RealMadrid. l’annuncio arriverà dopo #Real-#Psg indipendentemente dal risultato della partita . ?? - oscarvalle1984 : RT @girpelliano: ? #Mbappé al Real Madrid a parametro zero da luglio. Contratto di 6 anni da 40 milioni di euro netti più bonus. [Nicolò Sc… - GalwayGrll : Ma Mbappè al Real me lo ero perso - IzzoEdo : RT @LaStampa: Real Madrid-Mbappé: ci sarebbe l’accordo. All’attaccante 50 milioni l’anno - bergomifabio : CALCIOMERCATO E VOTI CON EDO! INTER, JUVE E LE SENSAZIONI. MBAPPE AL REA... -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Real

La trattativa fra ilMadrid e Kyliansembra essere arrivata al capolinea, nel senso che fra il club più titolato del mondo e l'attaccante più ambito fra quelli in circolazione ci sarebbe l'accordo totale. Ne è ...Avrebbero raggiunto un accordo Kyliane ilMadrid. Stando a quanto riporta l'autorevole quotidiano Bild , infatti, l'attaccante del PSG da giugno vestirà la camiseta blanca. Operazione a parametro zero per gli spagnoli, che ...