Mattarella, Roosevelt e i limiti alla rielezione. Scrive Celotto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il primo comma dell’art. 85 della Costituzione recita: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni”. Senza alcun limite o specificazione. Tutti ricordiamo che la rielezione di Giorgio Napolitano fu una eccezione. Ma ora la seconda eccezione a distanza di soli 9 anni rende urgente un chiarimento. La durata del Capo dello Stato non può essere indefinita in una Repubblica e quindi va modificata la Costituzione. Dobbiamo ricordare che se ne discusse in Assemblea Costituente. La durata della carica fu un punto di scontro fra gli schieramenti politici. I democristiani erano inizialmente favorevoli ad un rafforzamento della figura presidenziale e quindi puntavano a un mandato lungo e rinnovabile. Invece le sinistre erano preoccupate della concentrazione di potere nella carica di Presidente e quindi si orientavano per un mandato più breve e comunque non ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il primo comma dell’art. 85 della Costituzione recita: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni”. Senza alcun limite o specificazione. Tutti ricordiamo che ladi Giorgio Napolitano fu una eccezione. Ma ora la seconda eccezione a distanza di soli 9 anni rende urgente un chiarimento. La durata del Capo dello Stato non può essere indefinita in una Repubblica e quindi va modificata la Costituzione. Dobbiamo ricordare che se ne discusse in Assemblea Costituente. La durata della carica fu un punto di scontro fra gli schieramenti politici. I democristiani erano inizialmente favorevoli ad un rafforzamento della figura presidenziale e quindi puntavano a un mandato lungo e rinnovabile. Invece le sinistre erano preoccupate della concentrazione di potere nella carica di Presidente e quindi si orientavano per un mandato più breve e comunque non ...

Advertising

CamillaPetrucc1 : RT @AlfonsoCelotto: #Quirinale2022 dopo il secondo Bis presidenziale diventa urgente modificare l’art 85 Cost per chiarire non non rinnovab… - MonicaSetta : RT @AlfonsoCelotto: #Quirinale2022 dopo il secondo Bis presidenziale diventa urgente modificare l’art 85 Cost per chiarire non non rinnovab… - bovigus1 : @RobCalvano Io non la vedrei come una delegittimazione. Al contrario. Mattarella come Roosevelt. - BariMigliore : RT @AlfonsoCelotto: #Quirinale2022 dopo il secondo Bis presidenziale diventa urgente modificare l’art 85 Cost per chiarire non non rinnovab… - r_morabito : RT @AlfonsoCelotto: #Quirinale2022 dopo il secondo Bis presidenziale diventa urgente modificare l’art 85 Cost per chiarire non non rinnovab… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Roosevelt Magaldi: Draghi ci ha deluso, ma l'alternativa dov'è? ... rispetto all'operato di Mattarella. La posizione di Magaldi, massone progressista e presidente del Movimento Roosevelt, è nota: serve una rivoluzione copernicana, per archiviare per sempre la ...

Perché serve Draghi al Colle Ciò che rese possibile la formazione della coalizione antifascista (con l'iniziativa di Roosevelt ... all'Europa e a quell'ordine mondiale che nel Dopoguerra ha permesso, come ha ricordato Mattarella, ...

Chi è Marta Cartabia, la possibile candidata Presidente della Repubblica Corriere della Sera Chi è Marta Cartabia, la possibile candidata Presidente della Repubblica Marta Cartabia nella rosa dei candidati al Quirinale alla fine della sesta votazione: il suo nome era già uscito nel primo scrutinio ...

... rispetto all'operato di. La posizione di Magaldi, massone progressista e presidente del Movimento, è nota: serve una rivoluzione copernicana, per archiviare per sempre la ...Ciò che rese possibile la formazione della coalizione antifascista (con l'iniziativa di... all'Europa e a quell'ordine mondiale che nel Dopoguerra ha permesso, come ha ricordato, ...Marta Cartabia nella rosa dei candidati al Quirinale alla fine della sesta votazione: il suo nome era già uscito nel primo scrutinio ...