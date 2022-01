Mascherine all'aperto obbligatorie e discoteche chiuse fino al 10 febbraio, intesa in cdm (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mascherine all'aperto obbligatorie ancora per 10 giorni e discoteche riaperte dal 10 febbraio. È l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 31 gennaio 2022)all'ancora per 10 giorni eriaperte dal 10. È l'raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio...

Advertising

sole24ore : ?? Dal 1° febbraio via al #greenpass base anche per Poste, banche e shopping. Documento obbligatorio per molte attiv… - SchiroTheBabe : RT @rtl1025: ?? Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di #mascherine all'aperto e la chiusura delle #discoteche. E' l'intesa ra… - benjamn_boliche : Coronavirus, Cdm: proroga di 10 giorni per mascherine all’aperto e discoteche chiuse - AlaskaSpines : RT @LorenzoPerlang1: Basta con questa follia! Via SUBITO le #mascherine all'aperto e lavorate per toglierle al più presto anche al chiuso!… - condorbox : RT @ItalianPolitics: #Governo. Il CdM di oggi pomeriggio avrebbe stabilito la proroga dell'uso delle mascherine all'aperto per altri 10 gio… -