Mascherine all'aperto e discoteche chiuse per altri 10 giorni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il governo interviene sulle misure anti Covid in scadenza il 31 gennaio: in Consiglio dei ministri e' stata decisa una proroga di altri 10 giorni. L'obbligo di indossare le Mascherine all'aperto e al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il governo interviene sulle misure anti Covid in scadenza il 31 gennaio: in Consiglio dei ministri e' stata decisa una proroga di10. L'obbligo di indossare leall'e al ...

