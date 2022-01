Le migliori bachate di Gennaio 2022 | classifica top del mese

Leggi su lopinionista

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tra le novità ditroviamo la nuova hit di Dama, la collaborazione del Grupo Extra con Lirow e il brano urban di Mayinbito Il 7è uscito il videoclip del nuovo singolo di Dama che questa volta ha collaborato con il cantautore venezuelano Jhonel in “Casualidad“. Non può essere una coincidenza ritrovarsi. Una frase piuttosto comune quando si parla di amore. Vestita con un un top invernale rosa la cantante si alterna in sala studio alle mura di casa dove manda dei vocali al suo ex. Restiamo sul tema dell’amore ma questa volta di una coppia felice che passa assieme dei momenti unici come quando passeggiano lungo la battigia o quando dopo aver inciso un immenso cuore nella sabbia si lasciano andare a un interminabile abbraccio. Sono queste alcune significative immagini del bravo di Daniel Santacruz e Angel Bellido “Esta ...