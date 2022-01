La Fisi conferma i miglioramenti di Sofia Goggia e Mattarella le fa gli auguri (Di lunedì 31 gennaio 2022) A poco meno di una settimana dall’inizio delle Olimpiadi Invernali, il recupero di Sofia Goggia prosegue a passi spediti. Decisa a difendere la medaglia d’oro conquistata quattro anni fa a Pyeongchang, la 29enne di Bergamo ha avuto ottime risposte dalla visita di controllo svolta dalla commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) nel pomeriggio di domenica 30 gennaio. L’entourage guidato dal dottor Andrea Panzeri ha infatti evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro infortunato nel corso del supergigante femminile di Cortina d’Ampezzo, lasciando così viva la speranza di vedere l’azzurra al via della discesa libera in programma il prossimo 15 febbraio. Dopo aver iniziato il proprio percorso riabilitativo poche ore dopo la caduta patita all’ombra delle Dolomiti, Goggia ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) A poco meno di una settimana dall’inizio delle Olimpiadi Invernali, il recupero diprosegue a passi spediti. Decisa a difendere la medaglia d’oro conquistata quattro anni fa a Pyeongchang, la 29enne di Bergamo ha avuto ottime risposte dalla visita di controllo svolta dalla commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali () nel pomeriggio di domenica 30 gennaio. L’entourage guidato dal dottor Andrea Panzeri ha infatti evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro infortunato nel corso del supergigante femminile di Cortina d’Ampezzo, lasciando così viva la speranza di vedere l’azzurra al via della discesa libera in programma il prossimo 15 febbraio. Dopo aver iniziato il proprio percorso riabilitativo poche ore dopo la caduta patita all’ombra delle Dolomiti,...

Advertising

infoitsport : La FISI conferma i miglioramenti di Goggia. Sofia: 'Alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto' - fenomenogabry : La FISI conferma i miglioramenti di Goggia. Sofia: 'Alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto'… - neveitaliasport : RT @neveitalia: La FISI conferma i miglioramenti di Goggia. Sofia: 'Alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto' #beijing2022… - neveitalia : La FISI conferma i miglioramenti di Goggia. Sofia: 'Alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto'… - agciclismo : Quella torsione anomala in spaccata non era per niente bella e vedere Sofia uscire accompagnata e sorretta dallo st… -