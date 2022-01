Januzaj in pole per il post-Insigne | potrebbe arrivare a zero Contatti avviati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Januzaj pole

Stando a quanto riferito dai colleghi belgi di Voetbal 24 , il nome inposition sarebbe quello di Adnancome sostituto di Insigne. Il belga ha il contratto in scadenza il prossimo ...Stando a quanto riferito dai colleghi belgi di Voetbal 24 , il nome inposition sarebbe quello di Adnancome sostituto di Insigne. Il belga ha il contratto in scadenza il prossimo ...Napoli po mendon për Adnan Januzaj si zëvendësues të Lorenzo Insigne. Kështu është raportuar në Belgjikë nga Voetbal 24 , sipas të cilit anësori i majtë sulmues i Real Sociedad , që i skadon kontrata ...Il nome in pole position per sostituire nello scacchiere del Napoli Lorenzo Insigne sarebbe sarebbe quello di Adnan Januzaj, ...