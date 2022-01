Iran, uomo armato assalta sede intelligence: ucciso dai pasdaran (Di lunedì 31 gennaio 2022) I pasdaran hanno ucciso un uomo armato, non ancora identificato, che ha attaccato il loro ufficio di intelligence nel sud dell'Iran, vicino al confine con il Pakistan. L'assalto ha avuto luogo nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ihannoun, non ancora identificato, che ha attaccato il loro ufficio dinel sud dell', vicino al confine con il Pakistan. L'assalto ha avuto luogo nella ...

MediasetTgcom24 : Iran, uomo armato assalta sede intelligence: ucciso dai pasdaran #saravan #iraniane

"Diari afghani", il viaggio di Sky TG24 nel Paese in mano ai talebani ... talebani vietano a donne i viaggi senza un parente uomo La prima tappa è a Sheberghan, Jowzjan. ... Dopo aver perso il marito, ha dovuto inviare illegalmente in Iran il suo figlio più grande per far sì ...

