Inail | denunce di infortuni mortali sul lavoro a - 3 | 9% | 1 221 in un anno

Advertising

Agenzia_Ansa : Dall'Inail arrivano i numeri della strage sul lavoro nel 2021. Sono 1.221 le denunce di morti lo scorso anno mentre… - fisco24_info : Inail, 1.221 denunce di morti sul lavoro nel 2021: Nel complesso oltre 555mila gli infortuni segnalati all'Istituto - santinobarbera : Inail, 1.221 denunce di morti sul lavoro nel 2021 - Cronaca - ANSA - DlymaMohamed2 : RT @Agenzia_Ansa: Dall'Inail arrivano i numeri della strage sul lavoro nel 2021. Sono 1.221 le denunce di morti lo scorso anno mentre sono… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Dall'Inail arrivano i numeri della strage sul lavoro nel 2021. Sono 1.221 le denunce di morti lo scor… -

Ultime Notizie dalla rete : Inail denunce

Ledi infortunio sul lavoro presentate all'tra gennaio e dicembre 2021 sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale ( - 3,9%). In ...Ledi infortunio sul lavor o presentate all'tra gennaio e dicembre 2021 sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale ( - 3,9%). In ...Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e dicembre 2021 sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale (-3,9%). In ...Le denunce di infortunio presentate all'Istituto tra gennaio e dicembre sono oltre 555 mila (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), in aumento le patologie di origine professionale denunciate ( ...