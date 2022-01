Green pass nei negozi, come funzionano i controlli a campione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gennaio 2022 " Tra poche ore scatterà l'obbligo di Green pass in tutti gli esercizi commerciali, salvo le eccezioni (supermercati, ottica, farmacie, ecc) previste dalla legge. I commercianti ... Leggi su lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gennaio 2022 " Tra poche ore scatterà l'obbligo diin tutti gli esercizi commerciali, salvo le eccezioni (supermercati, ottica, farmacie, ecc) previste dalla legge. I commercianti ...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - GiovaQuez : A Novara protesta contro il green pass e, di nuovo, accostamento con la shoah. Mi vergogno per voi pensando alle fa… - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - Domenic09598472 : RT @AndreaZhok: Ieri abbiamo appreso dall'ex ministro ed ex onorevole De Girolamo che, naturalmente, il Green Pass non è mai stato un dispo… - koaz74 : RT @FronteAmpio: Infarto fulminante nel sonno a 15 anni. Normale. Peró aveva il green pass per andare al bar e in pizzeria con gli amici. ??… -