Green pass, cosa cambia dal 1 febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) In attesa di capire quali saranno le nuove regole introdotte dal governo con il nuovo decreto legge, da domani, 1 febbraio, scattano nuove limitazioni. Chi non è provvisto di Green pass base, ottenibile quindi anche con un tampone negativo, non potrà entrare nella maggior parte dei negozi, esclusi quelli ritenuti essenziali. Anche per ritirare la pensione alla posta o fare un versamento in banca, sarà necessaria la certificazione verde. Tutti, invece, potranno andare al supermercato, ad esempio, o in farmacia. Green pass obbligatorio da domani anche per tabaccai ed edicole al chiuso. Sempre da domani scatta l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. Le persone con più di 50 anni che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino, potranno quindi ricevere una multa da 100 euro una tantum. Novità anche per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) In attesa di capire quali saranno le nuove regole introdotte dal governo con il nuovo decreto legge, da domani, 1, scattano nuove limitazioni. Chi non è provvisto dibase, ottenibile quindi anche con un tampone negativo, non potrà entrare nella maggior parte dei negozi, esclusi quelli ritenuti essenziali. Anche per ritirare la pensione alla posta o fare un versamento in banca, sarà necessaria la certificazione verde. Tutti, invece, potranno andare al supermercato, ad esempio, o in farmacia.obbligatorio da domani anche per tabaccai ed edicole al chiuso. Sempre da domani scatta l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. Le persone con più di 50 anni che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino, potranno quindi ricevere una multa da 100 euro una tantum. Novità anche per ...

