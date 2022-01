Covid, mascherine e discoteche: cosa dice la nuova ordinanza di Speranza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAi fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, “fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. La misura partirà da domani 1 febbraio. Le disposizioni dell’ordinanza erano state esaminate oggi dal Consiglio dei ministri. Inoltre, sempre fino al 10 febbraio 2022, “è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto”. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAi fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, “fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo,e locali assimilati”. Lo stabilisce l’firmata dal ministro della Salute Roberto. La misura partirà da domani 1 febbraio. Le disposizioni dell’erano state esaminate oggi dal Consiglio dei ministri. Inoltre, sempre fino al 10 febbraio 2022, “è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto”. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, ...

