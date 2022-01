Covid, in arrivo a febbraio le nuove regole: multe e Green pass nei negozi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dall'1 febbraio cambieranno le regole anche per Green pass e non vaccinati: quindi non solo mascherine, colori e discoteche. Da martedì, infatti, il certificato verde sarà ridotto dagli attuale 9 ai 6 ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dall'1cambieranno leanche pere non vaccinati: quindi non solo mascherine, colori e discoteche. Da martedì, infatti, il certificato verde sarà ridotto dagli attuale 9 ai 6 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dall'Aifa via libera alla pillola anti-covid Pfizer, presto sarà disponibile in Italia. Dalla prima settimana febbr… - Damiano__89 : RT @CDNewsCalabria: Covid, nuove regole in arrivo. Cosa può cambiare su scuola, mascherine e discoteche - padrealex : RT @OrticaWeb: In arrivo nuove regole anti Covid-19 - CDNewsCalabria : Covid, nuove regole in arrivo. Cosa può cambiare su scuola, mascherine e discoteche - OrticaWeb : In arrivo nuove regole anti Covid-19 -