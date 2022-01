Continuità e stabilità. La rielezione di Mattarella vista dagli Usa (Di lunedì 31 gennaio 2022) dagli Stati Uniti, dove sono stato nella settimana delle elezioni che hanno portato alla rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la vista di ciò che accadeva in Italia era più lineare e meno caotica di come me la raccontavano gli amici italiani che hanno seguito questa settimana sull’ottovolante. Appariva chiaro che le possibilità di trovare un accordo ampio che favorisse una convergenza tra le coalizioni e preservasse la maggioranza di governo era reso quasi impossibile dalla ferrea volontà di non voler toccare gli assetti di governo, lasciando a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Draghi. Una volta presa coscienza di questa situazione, escludendo il successo di una delle due parti, appariva evidente la necessità di dover chiedere un sacrificio all’attuale presidente della Repubblica, unico ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022)Stati Uniti, dove sono stato nella settimana delle elezioni che hanno portato alladel Presidente della Repubblica Sergio, ladi ciò che accadeva in Italia era più lineare e meno caotica di come me la raccontavano gli amici italiani che hanno seguito questa settimana sull’ottovolante. Appariva chiaro che le possibilità di trovare un accordo ampio che favorisse una convergenza tra le coalizioni e preservasse la maggioranza di governo era reso quasi impossibile dalla ferrea volontà di non voler toccare gli assetti di governo, lasciando a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Draghi. Una volta presa coscienza di questa situazione, escludendo il successo di una delle due parti, appariva evidente la necessità di dover chiedere un sacrificio all’attuale presidente della Repubblica, unico ...

PecorellaPier : @sergioandreola @makkox Continuità, stabilità, resistenza nel tempo che poi è stata sempre next generetion you, ma… - Teresafas : 'Un quinto Ministro dell’istruzione dal 2018 ad oggi rappresenterebbe un vero e proprio record che non farebbe il b… - diwa1300 : @potere_alpopolo @Giul_Granato Daccordo, e' una scelta di continuità' che ha una sua logica. Tiriamo avanti fino al… - MassimoGiordo : RT @iunioromano: Con la rielezione di #Mattarella alla Presidenza della Repubblica garantita stabilità e continuità d'azione. Un ringraziam… - ArcaduAngelo : @AdmiralReloade1 la riconferma di mario a chigi e matt al quirino in continuità con il patto di stabilità del mes m… -