Calcio: Juventus, presentazione Zakaria il 2 febbraio all'Allianz Stadium (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torino, 31 gen. - (Adnkronos) - Il neo acquisto del centrocampo della Juventus, Denis Zakaria, verrà presentato mercoledì 2 febbraio alle ore 14 all'Allianz Stadium. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torino, 31 gen. - (Adnkronos) - Il neo acquisto del centrocampo della, Denis, verrà presentato mercoledì 2alle ore 14 all'

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus Zakaria ufficialmente alla Juve, Nsame firma col Venezia Denis Zakaria ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il nazionale svizzero rinforzer il centrocampo dei bianconeri, che lo hanno acquistato dal Gladbach per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni pi bonus.

Calcio: Milan. Castillejo rifiuta la Sampdoria, Pioli attende Kessie ... per l'attaccante svedese c'è ottimismo dopo il problema al tendine d'Achille che lo ha costretto a uscire dopo mezz'ora di gioco contro la Juventus. Domani si unirà al gruppo anche Kessie, atteso in ...

Nandez Juve, trattativa saltata definitivamente: ecco quali erano le cifre dell'affare - Cagliari News 24 (JuveLive) Vedremo se la Juve riuscirà a prendere Nandez. Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la ...

