Calcio: Cagliari; Nandez resta, sfuma Izzo nel rush finale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mercato del Cagliari chiuso senza sorprese. L'ultima operazione registrata sul sito della Lega è stata quella del ritorno di Luvumbo dal prestito al Como. Per il resto il club di Giulini si è fermato ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mercato delchiuso senza sorprese. L'ultima operazione registrata sul sito della Lega è stata quella del ritorno di Luvumbo dal prestito al Como. Per il resto il club di Giulini si è fermato ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve scatenata: dopo Zakaria, avanti su Nandez. Si tratta lo scambio con Kaio Jorge #calciomercato - AnsaSardegna : Calcio: Cagliari; Nandez resta, sfuma Izzo nel rush finale. Trattativa per l'uruguaiano alla Juve arenata in giorna… - glooit : Calcio: Cagliari; Nandez resta, sfuma Izzo nel rush finale leggi su Gloo - robiflash61 : Mancano 17 min alla chiusura del calcio mercato e a Cagliari tutto tace...promesse proclami ma alla fine come tutti… - Calcio_Casteddu : ? Si complica il passaggio in bianconero ?? Il #Cagliari vuole solo cash ?? L'uruguaiano vicino alla permanenza… -