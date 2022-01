Brignone da impazzire | E adesso i Giochi

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ha vinto il SuperG di Garmisch ex aequo con la Hütter, fanno 19 successi in Coppa del Mondo: "Mi rilasso qualche ora, poi il top" di GIANMARIO BONZI

Ha vinto il SuperG di Garmisch ex aequo con la Hütter, fanno 19 successi in Coppa del Mondo: "Mi rilasso qualche ora, poi il top" di GIANMARIO BONZI... conquistando gli Europei e facendodi gioia il Paese. In un anno così sembra che niente ... Stesso super voto alla Valanga Rosa con Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino vincenti ...