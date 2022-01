Blizzard | ci sarebbe un altro nuovo gioco non annunciato

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il giornalista Jez Corden sostiene di aver sentito voci riguardanti undiEntertaiment, diverso da quello presentato di recente Con l’acquisizione di Activisionda parte di Microsoft, i dipendenti sono arrivati a tirare un sospiro di sollievo. Nei mesi precedenti questo sorprendente evento, lo stato dell’azienda continuava a peggiorare di giorno in giorno, soprattutto per via di numerosi nuovi scandali che continuavano ad emergere dalle parole di ex-membri della compagnia. Adesso, i team di sviluppo possono finalmente guardare al futuro in modo molto più speranzoso, e concentrarsi sui nuovi progetti in produzione. Mentre Activision rimane concentrata su Call of Duty, per quanto riguardaEntertaiment i giocatori stanno attendendo da tempo ...