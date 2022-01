Benevento | l’annuncio più atteso | ufficiale il rinnovo di Letizia

Leggi su anteprima24

Nell'ultimo giorno di calciomercato il annuncia un altro, forse quello più. Dopo quelli di Pastina e Tello, c'è anche riguardante il capitano Gaetano, che ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2025 legandosi per altri tre anni al club sannita. Arrivato nel Sannio nell'estate 2017, il giocatore partenopeo classe '90 è alla sua quinta stagione con la maglia del e rappresenta uno dei giocatori simbolo per la tifoseria. Per lui 138 presenze e 7 gol complessivi nella sua esperienza nel Sannio. Una storia destinata a continuare puntando a traguardi sempre più ambiziosi.