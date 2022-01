Aubameyang: È Del Barcellona, Ma L'annuncio Ufficiale Non Arriva. Il Motivo È Più Che Chiaro (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News L'ultima giornata di mercato di Pierre-Emerick Aubameyang è stata surreale e si è conclusa con un colpo di scena finale. In mattinata è volato a Barcellona per concludere l'accordo con i blaugrana, ma nel tardo pomeriggio sarebbe rientrato a Londra con un charter a causa della mancanza di accordo economico tra Barcellona e Arsenal. Alla fine tutto si risolve e Aubameyang supera le visite mediche, poi rescinde il contratto con l'Arsenal. Il Barcellona non ha annunciato Aubameyang come nuovo acquisto perché può farlo facilmente utilizzando la finestra di trasferimento gratuito, che si chiuderà il 31 marzo. Il giocatore voleva andare in vacanza a Barcellona, ??ma il Barcellona non gli ha dato il permesso di andare in vacanza ed è rimasto a ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News L'ultima giornata di mercato di Pierre-Emerickè stata surreale e si è conclusa con un colpo di scena finale. In mattinata è volato aper concludere l'accordo con i blaugrana, ma nel tardo pomeriggio sarebbe rientrato a Londra con un charter a causa della mancanza di accordo economico trae Arsenal. Alla fine tutto si risolve esupera le visite mediche, poi rescinde il contratto con l'Arsenal. Ilnon ha annunciatocome nuovo acquisto perché può farlo facilmente utilizzando la finestra di trasferimento gratuito, che si chiuderà il 31 marzo. Il giocatore voleva andare in vacanza a, ??ma ilnon gli ha dato il permesso di andare in vacanza ed è rimasto a ...

