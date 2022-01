Anche la Chiesa italiana deve indagare sugli abusi ai minori ma deve affidarsi a fonti indipendenti

Advertising

EnricoTurcato : #Allegri ha ridato solidità alla Juventus e ha sistemato le cose dietro. Ora la squadra concede poco. Innegabile D… - Rvaticanaitalia : Oggi l'arcidiocesi di Monaco e Frisinga risponde al rapporto sugli abusi compiuti nella Chiesa diocesana appena pub… - optamirko : @Swaffle_7 @TheItalianBeef Spiace anche a me non avere Chiesa al posto di Berna e un normodotato al posto di Sandro… - enricomazzoleni : @Marco562017 Sulle fasce dovremmo un po’ arrangiarci fino al prossimo campionato. Abbiamo fatto tanto in questa ses… - CostaLombardy : RT @Antonio79B: 'L'educazione è cosa del cuore'. Oggi nel 1888 moriva il sacerdote e pedagogo Don Giovanni Bosco, noto anche semplicemente… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Chiesa

Avvenire

E ancora: "Non possiamo nasconderci che lastessa deve affrontare la mancanza di fede e la corruzioneal suo interno. In particolare, non possiamo dimenticare la sofferenza vissuta da ...... sui social della, si era congratulato ufficialmente con Vladimir Putin per il suo compleanno. La guerra, finora psicologica, fra Russia e Ucraina si giocasul tavolo religioso e i ...Lo Stato non prevede la vaccinazione anti-covid obbligatoria, ma la Chiesa ha emanato regole rigide in questo senso ...Con i nuovi arrivi la Juventus torna prepotentemente in corsa per le zone altissime della classifica. Allegri avrà il suo bel da fare per incastrare tutte le tessere.