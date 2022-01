Al mercato protagoniste le cime di rapa | provale in tortino con patate

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Bergamo. Sono lediil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Il raccolto disponibile sulla piazza evidenzia un buon livello qualitativo e la provenienza è principalmente nazionale: la maggior parte della merce arriva dalla Puglia e dalla Campania, con prezzi in linea con quelli delle annate precedenti. Ipocaloriche e sazianti vantano diverse proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto, sono una buona fonte di minerali, calcio, fosforo e ferro, ma non mancano di vitamine (A, B2 e C). Grazie alla loro composizione, svolgono una preziosa azione antiossidante e vengono considerate utili per le donne in gravidanza perché contengono acido folico, che aiuta nella prevenzione di alcune malformazioni congenite. Inoltre, sono alleate contro l’anemia, proteggono e rinforzano le ossa, ...