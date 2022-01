Tina Cipollari, chi è l’ex fidanzato Vincenzo Ferrara: “Dovevamo sposarci, ma aveva un’altra” (Di domenica 30 gennaio 2022) Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: nozze saltate, i due erano pronti a pronunciare il fatidico si, ma qualcosa è andato storto. Dopo più di tre anni insieme si sono lasciati qualche giorno prima del matrimonio, vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Tina Cipollari è il volto iconico per eccellenza di Uomini e Donne, da sempre è amatissima dagli appassionati del dating show soprattutto per il suo carattere piuttosto esuberante. Il programma dovrebbe iniziare il 13 settembre e ovviamente non mancheranno i colpi di scena e novità, in primis vedremo i nuovi tronisti e sicuramente verranno ospitati anche i protagonisti dei Temptation Island per raccontare cosa è realmente accaduto dopo la fine della trasmissione. Ma a sconvolgere i fan di Uomini e Donne è stata un’indiscrezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022): nozze saltate, i due erano pronti a pronunciare il fatidico si, ma qualcosa è andato storto. Dopo più di tre anni insieme si sono lasciati qualche giorno prima del matrimonio, vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.è il volto iconico per eccellenza di Uomini e Donne, da sempre è amatissima dagli appassionati del dating show soprattutto per il suo carattere piuttosto esuberante. Il programma dovrebbe iniziare il 13 settembre e ovviamente non mancheranno i colpi di scena e novità, in primis vedremo i nuovi tronisti e sicuramente verranno ospitati anche i protagonisti dei Temptation Island per raccontare cosa è realmente accaduto dopo la fine della trasmissione. Ma a sconvolgere i fan di Uomini e Donne è stata un’indiscrezione ...

Advertising

Rosa_98_ : Tina Cipollari sempre gran cafona. #verissimo - CorriereCitta : Tina Cipollari: chi è, anni, carriera in tv, vita privata, fidanzato, Instagram - Marco_p3 : Tina Cipollari e Gemma Galgani a #Verissimo oggi pomeriggio - nonhoniente00 : RT @AlbertoChecchi4: Grande Fratello Vip 6 Tina Cipollari v.s Katia Ricciarelli #TinaCipollari #katiaricciarelli #GFVIP #selfie https://t.… - AlbertoChecchi4 : Grande Fratello Vip 6 Mi piace? Tina Cipollari v.s Katia Ricciarelli #TinaCipollari #katiaricciarelli #GFVIP #selfie -