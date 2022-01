"Sicuramente da Matteo Salvini...". Siamo alle coltellate: Giorgia Meloni, la frase più dura (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo il bis di Sergio Mattarella, esplode il centrodestra. E Giorgia Meloni picchia durissimo contro Matteo Salvini. Lo ha fatto per tutta la giornata di ieri, sabato 29 gennaio, e lo fa in un'intervista concessa a Franco Bechis sul Il Tempo. Quando le chiedono se le poltrone hanno avuto un peso sul bis, risponde secca: "È l'unica cosa che ha avuto un peso. Al posto del presidente Mattarella avrei avuto difficoltà ad accettare un secondo mandato arrivato solo perché i parlamentari avevano paura di andare a casa", aggiunge velenosa. Dunque Bechis chiede senza giri di parole: è finito il centrodestra con il voto di ieri? "Quello parlamentare decisamente sì", la Meloni ripete il concetto espresso alla vigilia. "Quello fuori no: la maggioranza degli italiani che vota centrodestra continuerà a cercare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo il bis di Sergio Mattarella, esplode il centrodestra. Epicchia durissimo contro. Lo ha fatto per tutta la giornata di ieri, sabato 29 gennaio, e lo fa in un'intervista concessa a Franco Bechis sul Il Tempo. Quando le chiedono se le poltrone hanno avuto un peso sul bis, risponde secca: "È l'unica cosa che ha avuto un peso. Al posto del presidente Mattarella avrei avuto difficoltà ad accettare un secondo mandato arrivato solo perché i parlamentari avevano paura di andare a casa", aggiunge velenosa. Dunque Bechis chiede senza giri di parole: è finito il centrodestra con il voto di ieri? "Quello parlamentare decisamente sì", laripete il concetto espresso alla vigilia. "Quello fuori no: la maggioranza degli italiani che vota centrodestra continuerà a cercare ...

Advertising

cascoi34 : @borghi_claudio Gentile dr. Borghi. Ho appena finito di ascoltare su Facebook il suo resoconto sul l'elezione del P… - franco_sala : Oggi su #Repubblica ottimo articolo del bravissimo giornalista e amico @il_pucciarelli Sicuramente da leggere. Comp… - matteo_ita : @SC_K22 @FeliceRaimondo hai ragione, ma il percorso virtuoso del Milan sarà sicuramente più lento, ma è destinato a… - fee_matteo_ : RT @VitoLops: #Mattarella presidente e #Draghi premier. Della serie, squadra che vince (così e' sicuramente lato mercati finanziari) non si… - Alessandro_Ill : Chi ha votato per #Mattarella sicuramente sarà un pessimo politico, chi lo metto in dubbio, ma vi raccomando chi vo… -