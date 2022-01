Sci | Brignone trionfa in superG a Garmisch | 19 a vittoria in Coppa del mondo

(Di domenica 30 gennaio 2022), 30 gen. - (Adnkronos) - Federicaonora nel modo migliore l'ultima gara didelprima della pausa olimpica disertata colpevolmente in modo volontario da molte protagoniste del circuito fra cui Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, vincendo a pari merito con Cornelia Huetter iligante femminile di. Una prestazione fantastica per la valdostana, che nei giorni scorsi non era stata al meglio della condizione per un'indisposizione, la quale ha fatto valere la sua infinita classe lungo i curvoni della Kandahar, addomesticata con il tempo di 1'18?19, condiviso al centesimo con l'austriaca che nulla toglie al trionfo numero 19 della carriera sul massimo circuito, grazie al quale Federica consolida la prima posizione nella classifica delle plurivincitrice ...

...delioverso una Olimpiade che si carica di ulteriori aspettative dopo le ultime gare del programma di Coppa del mondo. Meglio non potrebbe presentarsi alla sua quarta Olimpiade Federica, ...... valido per la Coppa del Mondo dialpino femminile, , a pari merito con l'austriaca Cornelia ..., dopo questo settimo SupergG dei nove stagionali, ha 477 punti ed è ancora più sola in testa ...Garmisch, 30 gen. - (Adnkronos) - Federica Brignone onora nel modo migliore l’ultima gara di Coppa del mondo prima della pausa olimpica disertata colpevolmente in modo volontario da molte protagoniste ...Federica Brignone, con una prova superlativa, si aggiudica a pari merito con l'austriaca Cornelia Huetter il superG di Garmisch, ultima prova prima dei Giochi di Pechino. Per la 31enne milanese, che a ...