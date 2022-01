Salto con gli sci | Marita Kramer positiva al Covid-19 a Willingen

(Di domenica 30 gennaio 2022) Mentre a, in Germania, continua l’attesa di una cancellazione della gara di Coppa del Mondo femminile che pare inevitabile, visto il vento, eppure viene rinviata in continuazione, una notizia scuote il mondo delcon gli sci., infatti, èal-19. Già lo scorso anno la dominatrice di quest’annata di Coppa del Mondo si è ritrovata ad avere un simile precedente, ma a Rasnov quel falso positivo le costò la Sfera di Cristallo. Adesso, se la situazione dovesse perdurare, a rischio ci sono le Olimpiadi di Pechino 2022.con gli sci femminile, Coppa del Mondovince la gara a metà e allunga nella generale Nella mattinata era emersa la notizia della positività di una componente ...

...05 - curling: sessione 7 doppio misto 3:45 - snowboard: qualificazione 1 slopestyle donne 4:47 - snowboard: qualificazione 2 slopestyle donne 6:15 -gli sci:di allenamento uomini nh ...... sperando di poter compiere il grande. Liguri che hanno iniziato il nuovo announ convincente 4 - 0 rifilato al Gubbio, dimostrando di poter competere sicuramente per un posto privilegiato ...Mentre a Willingen, in Germania, continua l'attesa di una cancellazione della gara di Coppa del Mondo femminile che pare inevitabile, visto il vento, eppure viene rinviata in continuazione, una notizi ...