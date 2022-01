Quirinale 2022, Follini: "Sollievo e ansia, debacle partiti" (Di domenica 30 gennaio 2022) "La faticosa, faticosissima soluzione della crisi quirinalizia induce, insieme, al Sollievo e all'ansia. Il Sollievo è per esserne venuti a capo, sia pure a conclusione di un cammino tortuoso, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) "La faticosa, faticosissima soluzione della crisi quirinalizia induce, insieme, ale all'. Ilè per esserne venuti a capo, sia pure a conclusione di un cammino tortuoso, ...

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - ilcaffeonline : Le condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri a cui ognuno di noi è chiamato accanto a #SergioMattarella… - jeegrobotz : Ma certo! La colpa è sempre degli altri... 'Altri hanno tradito e non avevo scelte', lo sfogo di Salvini - Il Tempo -