Per le strade del Salento gira una delle 10 Bugatti Centodieci al mondo (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro sfreccia per le strade del Salento tra le province di Lecce e Brindisi da sabato sera. Ed è mistero sul fascinoso automobilista alla guida. Decine le foto scattate in corsa da ammiratori sorpresi alla vista di cotanta bellezza aggirarsi con nonchalance tra le buche delle strade comunali, poi rilanciate sui social. Uno dei primi avvistamenti a Nardò nel leccese all'interno di un distributore di benzina. Un ragazzo è sceso dal bolide di colore bianco di cui esistono pochi esemplari al mondo, dieci, uno tra tutti quello prenotato da Cristiano Ronaldo, e ha fatto il pieno per un importo che è facile immaginare. Poi l'auto misteriosa è stata avvistata ancora, nel capoluogo Salentino, nel Brindisino e ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Unada 8 milioni di euro sfreccia per ledeltra le province di Lecce e Brindisi da sabato sera. Ed è mistero sul fascinoso automobilista alla guida. Decine le foto scattate in corsa da ammiratori sorpresi alla vista di cotanta bellezza agrsi con nonchalance tra le buchecomunali, poi rilanciate sui social. Uno dei primi avvistamenti a Nardò nel leccese all'interno di un distributore di benzina. Un ragazzo è sceso dal bolide di colore bianco di cui esistono pochi esemplari al, dieci, uno tra tutti quello prenotato da Cristiano Ronaldo, e ha fatto il pieno per un importo che è facile immaginare. Poi l'auto misteriosa è stata avvistata ancora, nel capoluogo Salentino, nel Brindisino e ...

Advertising

lauraboldrini : Aderisco alla staffetta di solidarietà #donneafganelibere delle parlamentari italiane. Con i talebani al potere, l… - Mauro74612977 : RT @Stefano173456: Hai tradito dieci anni e oltre della mia passione per il Movimento Cinque Stelle. Nata per le strade di Roma quando erav… - Lorenandriollo : RT @Stefano173456: Hai tradito dieci anni e oltre della mia passione per il Movimento Cinque Stelle. Nata per le strade di Roma quando erav… - bozz_ferrari : RT @Stefano173456: Hai tradito dieci anni e oltre della mia passione per il Movimento Cinque Stelle. Nata per le strade di Roma quando erav… - Balu875651831 : RT @Stefano173456: Hai tradito dieci anni e oltre della mia passione per il Movimento Cinque Stelle. Nata per le strade di Roma quando erav… -

Ultime Notizie dalla rete : Per strade Per le strade del Salento gira una delle 10 Bugatti Centodieci al mondo AGI - Una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro sfreccia per le strade del Salento tra le province di Lecce e Brindisi da sabato sera . Ed è mistero sul fascinoso automobilista alla guida. Decine le foto scattate in corsa da ammiratori sorpresi alla vista ...

KAZAKISTAN: I GIORNI DEL FINTO CAOS ... finché il dittatore Nursultan Nazarabyev ha cambiato il nome di Astana in Nur - Sultan ed ha spostato gli uffici nella città che lui ha dedicato a sé stesso[6], spendendo cifre folli per strade, ...

In Sicilia le strade fantasma del re mettono fuori legge le case. E bisogna pagare Il Sole 24 ORE Bugatti da 8 milioni tra i paesini pugliesi, mistero su guidatore Mistero Bugatti sulle strade pugliesi. Una Bugatti Centodieci del valore di 8 milioni di euro sfreccia infatti per le strade del Salento tra le province di Lecce e Brindisi da ieri sera.

Allarme gelo: a Modica allertati i mezzi spargisale per la sicurezza stradale Sono già state allertate tutte le associazioni dotate di mezzi e attrezzature per lo sgombero di neve e per la salatura delle strade che potranno essere chiamate a intervenire in caso di criticità. Si ...

AGI - Una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro sfreccialedel Salento tra le province di Lecce e Brindisi da sabato sera . Ed è mistero sul fascinoso automobilista alla guida. Decine le foto scattate in corsa da ammiratori sorpresi alla vista ...... finché il dittatore Nursultan Nazarabyev ha cambiato il nome di Astana in Nur - Sultan ed ha spostato gli uffici nella città che lui ha dedicato a sé stesso[6], spendendo cifre folli, ...Mistero Bugatti sulle strade pugliesi. Una Bugatti Centodieci del valore di 8 milioni di euro sfreccia infatti per le strade del Salento tra le province di Lecce e Brindisi da ieri sera.Sono già state allertate tutte le associazioni dotate di mezzi e attrezzature per lo sgombero di neve e per la salatura delle strade che potranno essere chiamate a intervenire in caso di criticità. Si ...