Meret o Ospina? Per la Gazzetta non ci sono dubbi: "Il futuro sarà tutto suo" (Di domenica 30 gennaio 2022) Alex Meret e David Ospina. Protagonisti dell'eterno ballottaggio in casa Napoli da più stagioni, per certi tratti anche divisivo nell'opinione della piazza. Luciano Spalletti a modo suo una scelta, per questa stagione, l'ha fatta, pur apprezzando pubblicamente lo spessore di un portiere come Meret. Chi può essere definito il portiere titolare – dati alla mano – è sicuramente Ospina, ma le cose nel futuro potrebbero cambiare. Napoli, Italy : Alex Meret of SSC Napoli during the Serie A match SSC Napoli vs Venezia FC on August 22 in Napoli, Italy. Photo by Fotoagenzia Copyright: xFOTOAGENZIAxPer il futuro c'è Meret A fare il punto della situazione è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando quella che potrebbe essere ...

