Mattarella, il discorso dopo la rielezione: 'Accetto per senso di responsabilità' (Di domenica 30 gennaio 2022) 'Il senso di responsabilità mi impone di non sottrarmi e prevale sulle mie idee ed anche sulla vita privata'. Queste le prime parole del presidente a pochi minuti dalla sua rielezione. Un brevissimo ... Leggi su leggo (Di domenica 30 gennaio 2022) 'Ildimi impone di non sottrarmi e prevale sulle mie idee ed anche sulla vita privata'. Queste le prime parole del presidente a pochi minuti dalla sua. Un brevissimo ...

Advertising

SkyTG24 : Il discorso del presidente Sergio Mattarella - FranAltomare : Sergio, regalaci il discorso di insediamento più NERO della storia dei NERI. So che non ci deluderai. #Mattarella #MattarellaBis - ilfoglio_it : ?? Bruno #Tabacci al Foglio: “Voto #Mattarella”. Ah si? “Certo, ovvio. Ma quali leader? Ma quali partiti? Quando sar… - Bluelake76 : RT @cosipegioco: Voglio un discorso di insediamento in cui Mattarella non parla e mantiene questa espressione per 20 minuti. E poi se ne va… - erikasdumb : RT @Daddozz: Mattarella interrompe la diretta per un discorso a reti unificate in cui ride e comunica ufficialmente la nascita del primo im… -