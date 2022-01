Massimo Cannoletta attore? La novità fa impazzire i fan (Di domenica 30 gennaio 2022) Una nuova esperienza in arrivo per Massimo Cannoletta? Il messaggio sui social manda in visibilio i fan del divulgatore italiano e del super campione de L’Eredità. La vita di Cannoletta è stata completamente stravolta da quando ha deciso di partecipare al quiz show L’Eredità. Un’esperienza che lo ha consegnato alla storia del programma come il concorrente più vincente. Una svolta che gli ha permesso di iniziare una carriera televisiva. Era il 2005 quando Massimo Cannoletta partecipò per la prima volta al game show più famoso e longevo di Rai Uno quando al timone c’era Amadeus. Un’esperienza che in pochissimi ricordano, quasi nessuno, visto che il suo percorso è durato solo sette minuti. Ma grazie al regolamento del programma che, dopo un po’ di tempo permette di partecipare ... Leggi su chenews (Di domenica 30 gennaio 2022) Una nuova esperienza in arrivo per? Il messaggio sui social manda in visibilio i fan del divulgatore italiano e del super campione de L’Eredità. La vita diè stata completamente stravolta da quando ha deciso di partecipare al quiz show L’Eredità. Un’esperienza che lo ha consegnato alla storia del programma come il concorrente più vincente. Una svolta che gli ha permesso di iniziare una carriera televisiva. Era il 2005 quandopartecipò per la prima volta al game show più famoso e longevo di Rai Uno quando al timone c’era Amadeus. Un’esperienza che in pochissimi ricordano, quasi nessuno, visto che il suo percorso è durato solo sette minuti. Ma grazie al regolamento del programma che, dopo un po’ di tempo permette di partecipare ...

DiTopazio : RT @DiTopazio: Sono amareggiata per l' assenza di Massimo Cannoletta! Mi e ' mancato molto in questa serata speciale!#eredita - DiTopazio : Sono amareggiata per l' assenza di Massimo Cannoletta! Mi e ' mancato molto in questa serata speciale!#eredita - martyisnt96 : RT @facciamoio: C'è Guido ma manca Massimo Cannoletta. Ma si può? #leredità - Nottinghill82 : Basta, ho deciso: Massimo Cannoletta Presidente della Repubblica. #PresidenzaDellaRepubblica #Presidente #Quirinale - LadyTuileries : RT @_peaceloveteen: Ma Cannoletta dov'è??? Io mi aspettavo anche lui MASSIMO DOVE SEEEIII #LEredità -