M5s | tensione altissima Conte contro Di Maio | chiarimento chiesto prima

(Di domenica 30 gennaio 2022) Non ci sono fallimenti anche perché Diera in cabina di regia, rincara. Non scarichi le responsabilità su altri, replica il ministro

Non ci sono fallimenti anche perché Di Maio era in cabina di regia, rincara Conte. Non scarichi le responsabilità su altri, replica il ministroLeggi Anche Quirinale, nelinizia subito la resa dei conti. Conte dice che 'servirà un chiarimento'. E Di Maio lo accusa subito in piazza 'Anche Di Maio chiarirà operato e agenda' - La...Il post elezione al Quirinale: tensioni nel M5s, Meloni: centrodestra polverizzato. Festeggia Enrico Letta (Pd). Tutti i fatti ...di Redazione Online. Il ministro degli Esteri: «Leadership hanno fallito, nel Movimento si apra una riflessione politica». E ha aggiunto: «Il M5S non è Conte e non è Di Maio, è una comunità di iscritt ...