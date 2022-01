LIVE Nadal-Medvedev 2-6 | Finale Australian Open 2022 in DIRETTA | il russo surclassa lo spagnolo e vince il 1° set

(Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15muove l’avversario verso ogni angolo del campo ma alla fine ère il punto e indurre loall’errore di rovescio. 30-0 Servizio e diritto diagonale diche si era aperto il campo verso destra. 15-0 Errore non forzato diin risposta. INIZIO SECONDO SET 10.31 Daniilshow a Melbourne! Primo set dominato in 42 minuti dalche è in forma straripante eper 6 giochi a 2 forte dei due break ottenuti a zero nel quinto e settimo gioco contro un poco incisivo e sempre in ritardo Rafael. FINE PRIMO SET 2-6 PRIMO SET DOMINATO DA! 40-15 DUE SET POINT ...

Advertising

qnazionale : Australian Open, day 14 LIVE: il giorno della finale maschile, Nadal-Medvedev in campo- - Eurosport_IT : Medvedev padrone del 1° set! ?????? Segui la finale LIVE su @discoveryplusIT ed - News24_it : LIVE Nadal-Medvedev 2-3, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: break in avvio di primo set per il russo! - OA Spo… - sportli26181512 : Nadal-Medvedev all'Australian Open, il risultato in diretta live: Rafa Nadal e Daniil Medvedev si giocano il titolo… - radioila : RT @Eurosport_IT: Inizia la finale degli Australian Open! ???????? Segui Nadal-Medvedev LIVE su @discoveryplusIT ed -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nadal

09.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella sfida tra Rafaele Daniil Medvedev, valida per la finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di ...- MEDVEDEV- Medvedev, i precedentigioca la sua sesta finale a Melbourne , dove a ha vinto nel 2009, la 29a livello Major. Medvedev è in finale a Melbourne per la seconda volta consecutiva, la ...Event details about Rafael Nadal vs Daniil Medvedev Live Stream Free: Watch Australian Open Final p2p Video Radio Reddit Crackstreams Buffstreams HDR Today in San Francisco on January 30, 2022 - watch ...How to watch Nadal vs Medvedev live stream for free today, TV channel, start time.. This Game Live Available on NBC, CBS, ESPN, Kodi , Fox And more Tv Channel, From the USA, UK, Canada And Worldwide.