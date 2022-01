Insigne Toronto, il consulente dei canadesi: «Trattativa durata diversi mesi. Il sì a Natale» (Di domenica 30 gennaio 2022) Il consulente del Toronto Di Cuollo ha parlato del trasferimento al club canadese di Lorenzo Insigne Lino Di Cuollo, vicepresidente della MLS per 15 anni e ora consulente del Toronto, in una intervista a Il Mattino ha parlato del trasferimento di Insigne in Canada a giugno. TEMPISTICHE – «È durata molto mesi la discussione. Noi lo abbiamo incontrato a Napoli ma quando siamo venuti in Italia non abbiamo parlato solo con lui. C’era un gruppo di 4-5 calciatori che avevamo individuato che poteva fare al caso del Toronto. E anche lui ha preso il suo tempo per riflettere, fare delle valutazioni. Lo abbiamo incontrato e da lì però è iniziata una lunga serie di riflessioni, assieme al nostro amico Andrea (D’Amico, ndr). La scelta finale ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) IldelDi Cuollo ha parlato del trasferimento al club canadese di LorenzoLino Di Cuollo, vicepresidente della MLS per 15 anni e oradel, in una intervista a Il Mattino ha parlato del trasferimento diin Canada a giugno. TEMPISTICHE – «Èmoltola discussione. Noi lo abbiamo incontrato a Napoli ma quando siamo venuti in Italia non abbiamo parlato solo con lui. C’era un gruppo di 4-5 calciatori che avevamo individuato che poteva fare al caso del. E anche lui ha preso il suo tempo per riflettere, fare delle valutazioni. Lo abbiamo incontrato e da lì però è iniziata una lunga serie di riflessioni, assieme al nostro amico Andrea (D’Amico, ndr). La scelta finale ...

