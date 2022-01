Incidenti stradali: si scontrano tre auto,2 morti e 2 feriti (Di lunedì 31 gennaio 2022) È di due morti e due feriti in condizioni gravi (uno dei quali è un neonato) il bilancio di un incidente fra tre auto avvenuto in serata sull'autostrada A28 tra Villotta e Azzano Decimo. Tutte e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) È di duee duein condizioni gravi (uno dei quali è un neonato) il bilancio di un incidente fra treavvenuto in serata sull'strada A28 tra Villotta e Azzano Decimo. Tutte e ...

Incidenti stradali: si scontrano tre auto,2 morti e 2 feriti - Cronaca Agenzia ANSA Cuneo: incidente in Via Savona, c'è un ferito E' avvenuto nella serata di oggi (30 gennaio), attorno alle 20, un incidente stradale alle porte di Cuneo in via Savona, in frazione Borgo San Giuseppe. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco,.

