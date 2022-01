Advertising

iconanews : Harry e Meghan contro Spotify, preoccupazione per podcast no-vax - zazoomblog : Royal Family svolta improvvisa per Harry e Meghan: sono costretti a farlo! - #Royal #Family #svolta #improvvisa - larepublica_ec : Harry y Meghan solo han publicado un pódcast de su contrato con Spotify - zazoomblog : Harry e Meghan Spotify dopo il flop 2021: “Aiutateli non sono capaci!” - #Harry #Meghan #Spotify #2021: - MaritzaaJC : RT @larepublica_ec: Harry y Meghan solo han publicado un pódcast de su contrato con Spotify -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

Dopo Neil Young e Joni Mitchell che hanno chiesto a Spotify di scegliere tra la loro musica e i podcast di un comico no - vax, contro la piattaforma scendono in campo anche il principeMarkle. La coppia, che con Spotify ha firmato un contratto da 1,8 milioni di sterline, ha espresso "preoccupazione" in un comunicato per i controversi interventi di Joe Rogan ...Oltre a questo da mesi deve fare i conti con le forti difficoltà createsi con il fratello, trasferitosi in California al fianco della suadando così le spalle ai parenti. Un tempo ...Britain's Prince Harry and his wife Meghan have expressed their concern to Spotify about COVID-19 misinformation on its platform and are committed to continuing to work with the company, a ...A spokesperson said the pair raised concerns with Spotify to ensure changes to its platform are made to help address "this public health crisis." ...