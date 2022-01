Gravina: «Spero in stop Serie A per playoff Mondiali» (Di domenica 30 gennaio 2022) “stop alla Serie A per i playoff? È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni. Ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 30 gennaio 2022) “allaA per i? È una nostra esigenza, la mia risposta per lodel campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni. Ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «Spero in stop Serie A per playoff Mondiali»: “Stop alla Serie A per i playoff? È una… - Lore2261984 : RT @CalcioFinanza: Gravina: «Stop alla Serie A per i playoff Mondiali? Mi auguro si trovi una soluzione» - CalcioFinanza : Gravina: «Stop alla Serie A per i playoff Mondiali? Mi auguro si trovi una soluzione» -